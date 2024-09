Un altro sospetto caso di Dengue | disinfestazione in tutto il quartiere

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) C'è undi, per ora soloe non confermato, che tiene banco nel Bresciano: è successo stavolta a Paitone, dove si attendono gli esiti delle analisi sulla presunta positività di un paziente (non si sa se uomo o donna, per motivi di privacy) che potrebbe essere stato