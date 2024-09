Ultime Notizie Roma del 17-09-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Perù Ste italiani altre decine di turisti sono rimasti gravemente feriti quando il pullman si è schiantato mentre scendeva dall’antica città Inca di Machu Picchu l’ho riferito alla polizia locale l’autista avrebbe perso il controllo il mezzo è precipitato fuori dalla strada di montagna a zig zag a che collega il sito storico con la città turistiche di Aguas calientes cadendo per circa 15 metri abbiamo 30 turisti feriti sono stati tutti portati a cusco ha detto un funzionario di polizia peruviana Donald Trump ha accusato La retorica di kamala Harris è Joe biden e per il tentativo di attentato nei suoi confronti del gestore agito sull’onda di un linguaggio altamente incendiario da parte dei democratici il candidato repubblicano alla Casa Bianca nella giornata di domenica è stata notata la ...