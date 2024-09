Ue | M5s molto critico su Fitto difficile il sì

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il M5s èverso Raffaelee fonti del Movimento interpellate in merito rispondono che èche la delegazione europea possa votare a favore, "in virtù anche dei magri risultati dell'implementazione del Pnrr" in Italia. L'argomento sarà al centro di una riunione degli europarlamentari pentastellati dopo l'audizione dinelle commissioni competenti. Al momento il no è la scelta più accreditata.