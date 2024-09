Ue | M5S Italia dileggiata Fitto commissario commissariato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – ?La nuova Commissione nasce in un perimetro di austerità, reintrodotta dal nuovo Patto di stabilità, che non consente quegli ingenti investimenti necessari all?Ue e non dà spiragli sul debito comune. Nella compagine il ruolo decisivo all?economia va a Dombrovskis, un falco dell?austerità che non fa che peggiorare la situazione e manda in soffitta il rapporto Draghi sugli auspicati e ipocriti investimenti comuni. L?ex ministroalla Coesione, cioè il settore del Pnrr a gestionepiù in ritardo in assoluto nella messa a terra, con appena il 10%. Per non parlare del ritardo generale dello stato di avanzamento del Piano sottostesso”. Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato.