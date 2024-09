Ue | Iv ‘buon lavoro a Fitto rappresenterà al meglio Italia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Auguri di buona Raffaele, nuovo commissario europeo, certi che saprà rappresentare all’Italia nell’interesse del nostro Paese e dell’Europa: Italia Viva è all?opposizione del governo, non dell?Italia”. Così in una nota la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.“Ritengo che non sia la persona adatta a svolgere questa funzione. Non siamo contro l?Italia se diciamo che siamo in disaccordo sulla proposta di, colui che per il nostro Paese ha speso meno del 30% dei fondi del PNRR e ora si accinge a gestire un portafoglio estremamente ampio. E poi vorrei ricordare che la destra italiana e i sovranisti in Europa, sono coloro i quali stanno minando l?autonomia dell?informazione e della magistratura”.