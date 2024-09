Ue Fitto vicepresidente esecutivo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 17 settembre 2024) 10.30 La presidente della Commissione Ue von der Leyen ha proposto Raffaelecomesulla coesione e le riforme Ue. Sei i vicepresidenti esecutivi, 4 le donne. La nuova Commissione Ue sarà "un team di donne e uomini competenti e motivati pronti a lavorare insieme. Per un'Unione più forte. Per un'Europa più sicura. Per un'Europa più competitiva". Cosi la presidente von der Leyen in conferenza stampa.