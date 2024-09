Udinese prima in Serie A 13 anni fa l’ultima volta | i segreti di Runjaic

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 17 settembre 2024) La storia di un ex assicuratore ora in vetta alla classifica diA: l'sogna con Kostaalla guida di un gruppo che ritrova il primo posto in solitaria a distanza di 13dall'ultimaL'articoloinA, 13fa: idiproviene da Il Difforme.