Treni nuova gara da 13 milioni di euro per il raddoppio della Campoleone-Aprilia

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Passo in avanti nel progetto per illinea. Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato infatti il secondo appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dilineaall’impresa Salcef. L’aggiudicazione, che