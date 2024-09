Torres-Milan Futuro mercoledì 18 settembre 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 17 settembre 2024) Si recupera il terzo turno nel girone B della Serie C e ladi Greco è impegnata in casa contro il neonatodi Bonera. i sardi sono ripartiti sullo slancio della scorsa stagione, sempre con in sella l’ex centrocampista di Cagliari e Cosenza. Pesante il successo di Campobasso nell’ultimo turno, grazie ad un gol di Scotto verso l’ora di gioco dopo che i locali InfoBetting: Scommesse Sportive e