Torna Urban Race Podisti con Linus per aiutare l’Avis

(Di martedì 17 settembre 2024) Iscrizioni aperte per la terza edizione della Meda: attesi oltre 2.500 runner. Ospite d’eccezione di questa edizione,, noto conduttore radiofonico e appassionato runner: "La corsa è divertimento, ma anche consapevolezza fisica e mentale. Partecipare a eventi come la Medaè un modo per prendersi cura di sé e degli altri". Sabato 5 ottobre si apre il Villaggio Sport che sarà animato da attività inclusive per bambini e adulti e dall’energia di Radio Marconi. Domenica 6 ottobre tutti di corsa secondo le proprie capacità: la mezza maratona 21 km Fidal, la 10km e la 5km non competitiva. Anche quest’anno il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha sposato l’iniziativa: sulla 21 km la partecipazione è estesa anche a tutti gli atleti e le atlete tesserate al CIP, mentre nelle due gare non competitive possono partecipare tutte le persone con disabilità.