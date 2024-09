Terni la Union Basket ancora senza casa | Siamo stanchi non si può affrontare una situazione del genere

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di martedì 17 settembre 2024) La. A oggi, 17 settembre, la società non ha ufficialmente locazione. Non un'ora di disponibilità di una palestra scolastica comunale, tantomeno una provinciale in cui potersi allenare.Da qui, l’appello del presidente Pierpaolo Pasqualini: “