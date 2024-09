Tebas | SPERO che la Premier PUNISCA il Manchester City ne va della loro CREDIBILITA’ Sulle sanzioni dico QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 settembre 2024) Le parole di Javier, presidente de LaLiga, sul processo contro il. Tutti i dettagli in merito Javier, presidente de LaLiga, ha parlato a GiveMeSport del processo contro il. LE PAROLE – «LaLeague non dovrebbe cedere alle pressioni, giusto? Ilè un club come gli altri e quando si guida un’associazione,