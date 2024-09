Teatro Troisi di Napoli presentata la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 17 settembre 2024)laartistica 2024/2025 deldi via Leopardi a. Numero di abbonati in continua crescita per ildi via Leopardi adove è statalaartistica 24/25. Il patron e direttore artistico Pino Oliva ha annunciato i temi e gli spettacoli in cartellone, coadiuvato