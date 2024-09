Tampona auto e fugge a piedi individuato e denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 17 settembre 2024 -dalla polizia municipale di Sesto Fiorentino che lo scorso 30 luglio, in via dell'Osmannoro, si era data alla fuga dopo aver causato unmento. L'uomo, un 26enne privo della patente di guida, era fuggito aabbandonando sul luogo dell'incidente l'su cui viaggiava, poi risultato un mezzo preso a noleggio. Inizialmente gli agenti non sono stati in grado di risalire all'identità dell'autista poiché la macchina risultava noleggiata. Indagini e accertamenti sono proseguiti nei giorni seguenti fino ad arrivare all'identificazione del 26enne che è statoper fuga da incidente e, essendo risultato recidivo, anche per guida senza patente.