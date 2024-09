Super Weekend DAZN | Juventus-Napoli Derby di Milano e Nuovo Programma Serie A Show

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Unimperdibilee Inter-Milan in esclusiva su! Attivaa partire da 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi anziché 34,99 euro. Offerta valida fino a domenica 22/09/24.È tutto pronto per ildi big match in esclusiva suattiva i primi 3 mesi a 19,99 euro: dall’Allianz Stadium, con la sfida trasabato 21 settembre alle ore 18:00, fino a San Siro con ildi,che andrà in scena domenica 22 settembre alle 20:45.La magia di una delle sfide più importanti del calcio italiano, la sfida tra Inter e Milan, sarà raccontata da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, in una telecronaca che è pronta a regalare adrenalina, emozioni e grande spettacolo a tutti i tifosi.Il racconto della stracittadina abbraccerà la nuova atmosfera “stadio-centrica” firmatae sarà arricchito con postazioni e telecamere