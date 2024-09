Summer School di Motore Sanità a Gallio

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Si svolgerà da mercoledì 18 a venerdì 20 settembre 2024, all’Hotel Gaarten di, l’undicesima edizione delladi, appuntamento che si propone come un momento cruciale per il settore sanitario, confermandosi un incubatore di idee innovative e proposte concrete per