Strada statale Agrigento-Palermo inaugurato un tratto di 8 chilometri totalmente rinnovato

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di martedì 17 settembre 2024) Anas questa mattina ha aperto al traffico 8di nuova carreggiata lungo la121 in direzione. L’opera si inquadra nell’ambito dei lavori per l’ammodernamento dell’itinerarioe, in particolare, del-Lercara Friddi, a doppia