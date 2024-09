Star Wars Jedi Respawn Entertainment è duramente al lavoro sul capitolo finale della serie

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 17 settembre 2024) Laura Miele, presidente di EAand Technology, ha affermato chealsuldi, con l’obiettivo di mettere fine all’arco narrativo con protagonista Cal Kestis. Come leggiamo su VGC, questa importante novità è stata condivisa da Miele durante la nuova presentazione dedicata alle relazioni con gli investitorisocietà: “Abbiamo realizzato alcuni dei giochi didi qualità più elevata e più venduti di sempre, con oltre 5 miliardi di dollari di prenotazioni nette. Questo impressionante track record include ovviamente i giochi di, in cui oltre 40 milioni di fan disi sono collegati con Cal Kestis ed il suo arco narrativo per diventare un potentesta lavorandoper portare ildi questa emozionante storia ai giocatori”.