Sile classica - musica viva che fluisce

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Sulla scia del successo della prima edizione, il Festival itinerante “” torna a partire dal 21 settembre sulle sponde del fiume, da Treviso, all’antica foce di Portegrandi, con proposteli per ogni età. Una rassegna che, anche in questa edizione, si muoverà con agilità in