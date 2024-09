Si può correre ma anche camminare Il 20 settembre 2024 in 40 città italiane l' importante è esserci e partecipare per dimostrare vicinanza ai piccoli pazienti che troppi giorni della loro vita trascorrono in pigiama

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 17 settembre 2024) Una corsa, da vivere tutti insieme, in: laRun è l’evento corale di solidarietà organizzato da LILT per manifestare affetto eai bambini che stanno tutto il giorno innegli ospedali. Appuntamento venerdì 20, alle 19, in oltre 40, da Milano a Bari, da Roma a Palermo, per la sesta edizionemanifestazione.