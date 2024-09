Serie C Torres-Milan Futuro | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Mercoledì 18 settembre scende in campo di nuovo laC: si affrontanoper il recupero della 3° giornata di campionato, match non disputato per l'indisponibilità di diversi nazionali rossoneri. Le(3-4-3): Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani; Zambataro, Mastinu, Brentan, Guiebre; Scotto, Fischnaller, Varela. All. Greco.(4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca, Liberali, Traorè; Camarda. All. Bonera.