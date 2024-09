' Senza Usa Gb non darà ok a uso dei missili contro Russia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) La Gran Bretagna "non agirà di propria iniziativa" per quanto riguarda la concessione all'Ucraina del permesso di lanciare attacchi cona lungo raggioobiettivi in ;;, poiché i sistemi di guida statunitensi sono considerati cruciali per garantire che iStorm Shadow colpiscano il loro obiettivo. Lo scrive The Times citando fonti dopo che la settimana scorsa il premier laburista Keir Starmer è stato alla Casa Bianca da Joe Biden.