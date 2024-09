Scuola | Marti Lega ‘via libera in commissione a ddl educazione sicurezza su luoghi lavoro’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – ?Via, inIstruzione al Senato, al ddl sull?insegnamento delle conoscenze di base in materia dineidi lavoro. La prevenzione e lasul lavoro sono temi molto delicati e importanti ed è giusto che si inizi ad apprenderli già dai banchi di?. Così in una nota il senatore dellaRoberto, presidente dellaIstruzione a Palazzo Madama. L'articolo),ina ddlsuCalcioWeb.