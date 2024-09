Scoppiano i cercapersone a Beirut Morti e feriti tra gli Hezbollah

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 17 settembre 2024) Colpiti almeno in 3.000, tra cui l’ambasciatore iraniano. Sarebbero state hackerate le batterie dei dispositivi. Esplosioni anche in Siria. Accuse a Israele, che tace, ma avvisa gli Usa: «Ci sarà un’incursione in Libano».