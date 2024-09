Schlein | ok apertura maggioranza a riforma Rai ma no rinnovi ora

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (askanews) – Il Pd apprezza che laabbia deciso di aprire ad unadella Rai, ma i democratici ribadiscono che non intendono avallare un “rinnovo” del cda prima che si cambi la legge. Lo ha detto la segretaria del partito Ellyconversando con i giornalisti alla Camera. La segretaria Pd ha affermato: “Pare che finalmente abbiamo convinto ladella necessità di procedere alladella Rai, per renderla indipendente dalla politica e dei partii come chiede il ‘Media freedom act’, che comunque deve essere attuato in fretta”. Ma, ha precisato, “voglio chiarire che noi non siamo disponibili a nomine, lottizzazioni,di Cda che praticamente sarebbero già in scadenza prima di aver proceduto alladella governance complessiva della Rai”.