Schlein critica il governo | Per loro c’è eterno complotto ma chi si occupa dei problemi dell’Italia?

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 17 settembre 2024) La dem sottolinea come ci sia un reale problema di classe dirigente: "O la premier Meloni sceglie male o non ha di meglio e in ogni caso è un problema per l'Italia” L'articoloil: “Perc’è, ma chi sidei? proviene da Il Difforme.