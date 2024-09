Schillaci peggiorano le condizioni | allarme dall’ospedale di Palermo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 17 settembre 2024) L’eroe di Italia ’90 sta combattendo la battaglia più dura:ledi Totò, ricoverato a. Ore di grande apprensione per Totò, l’icona indimenticabile di Italia ’90. Ricoverato all’Ospedale Civico didal 7 settembre, l’ex attaccante della Nazionale, della Juventus e dell’Inter sta affrontando una sfida ben diversa da quelle che ha vinto in campo: una dura battaglia contro un tumore al colon. I medici che lo seguono avevano parlato di un miglioramento graduale, ma nelle ultime ore le suesi sono aggravate, facendo crescere la preoccupazione tra i tifosi e il mondo del calcio. A quasi 60 anni, Totò continua a lottare, e l’affetto di chi lo ha sempre amato non manca. Da tutta Italia arrivano messaggi di supporto e solidarietà per un uomo che ha regalato emozioni indimenticabili agli italiani.