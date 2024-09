Schianto fra 3 auto | 4 feriti tra cui una mamma e il figlio 12enne che andavano a scuola

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Grave incidente stradale martedì mattina a San Colombano al Lambro, nel Milanese. Poco prima delle 8, per cause ancora in corso di accertamento, tresi sono schiantate tra loro sulla provinciale 23 e dopo l'impatto una delle due si è ribaltata. Quattro le persone ferite: tre donne di 21, 53