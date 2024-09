Scarsa igiene e lavoratori precari Maxi multa per il negozio di kebab

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) JESI – Sanzioni per 4mila euro e la segnalazione all’Ispettorato del lavoro per la presenza di trein nero. È questo il risultato di un intervento congiunto tra la Polizia Locale di Jesi e l’Azienda Sanitaria Territoriale in una gastronomia artigianale, specializzata nella vendita di