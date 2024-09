Santa Messa in tv e streaming di martedì 17 Settembre 2024 | orari e canali dove seguirla

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di martedì 17 settembre 2024) Per assistere alladel 17in tv o, eccoper seguire la celebrazione. Quando non è possibile recarsi aper qualunque motivazione, si può seguire la celebrazione tramiteo tv. In questo modo, si può ascoltare la funzione e pregare, ovunque ci si trovi e L'articoloin tv edi17proviene da La Luce di Maria.