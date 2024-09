Sanità ancora violenze | aggrediti operatori di un’ambulanza ad Asti Un paziente pesta un medico di base a Cagliari perché aveva atteso troppo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 17 settembre 2024) Le aggressioni contro i medici non hanno fine. Dopo il caso eclatante di Foggia rilanciato anche dai video realizzati dai sanitari, sono decine gli episodi denunciati dai professionisti. Gli ultimi sono quelli accaduti ade a. In Piemonte alcunidisono statidai parenti di una vittima di un incidente stradale. In Sardegna, invece, undiè statoto da uncolpevole di averlo fatto «aspettare datempo». L’aggressione diGlidel 118 erano arrivati lì per un incidente stradale. Nel corso del loro intervento ad, ieri 16 settembre, sono stati però«verbalmente e fisicamente» dai parenti della vittima. «Massima solidarietà» ai sanitari hanno espresso l’assessore regionale alla, Federico Riboldi, e il direttore generale di Azienda Zero, Adriano Leli.