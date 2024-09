Salem’s Lot – Trailer ufficiale

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 17 settembre 2024) Raccontavano storie su questo posto. Basato sul terrificante romanzo di Stephen King, il nuovo film originale di Max #SalemsLot, dal creatore dell’universo di The Conjuring e produttore di It, debutta il 3 ottobre in esclusiva su Max.