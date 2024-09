Sala e le novità su San Siro | Opzione che difenderò! Dovere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Arrivanosulla questione Sane la questione stadio per Inter e Milan. Ad esprimersi il Sindaco di Milano. NUOVA QUESTIONE – Beppeha parlato dall’inaugurazione del fashion hub della settimana della moda. Il primo cittadino milanese ha avuto un incontro di stamani con Inter, Milan, ed Emanuela Carpani (sovrintendenza ai Beni Culturali). C’è l’ipotesi che in caso di passaggio dello stadio ai due club, il vincolo sul secondo anello non scatterebbe in automatico.ha risposo così: «A questo punto ne abbiamo viste talmente tante che preferirei non parlare più finché non c’è qualcosa di concreto. Quindi io parteciperò al tavolo di lavoro perché ci credo, è mio, ed è unache io, però da questo punto in poi preferisco smettere di commentare finché non c’è qualcosa di concreto sul tavolo. Ad oggi non c’è ancora».