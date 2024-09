Roma suicidio a Regina Coeli | detenuto trovato impiccato nella sua cella

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 17 settembre 2024 – Si è tolto la vita un cinquantenne italiano, arrestato il 25 agosto scorso per maltrattamenti in famiglia, ha deciso di farla finita e verso le 6.45 è statosuadel carcereno di. È il secondosuicida in 12 ore, il 72esimo dall'inizio dell'anno. "A queste morti, vanno aggiunti i 7 appartenenti alla Polizia penitenziaria che si sono tolti la vita nel 2024. Una strage senza fine e senza precedenti che certifica, ancora una volta, il fallimento più totale del sistema carcerario". A renderlo noto è Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UIlpa Polizia Penitenziaria. (Ansa)