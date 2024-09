Ritorno a scuola tra i cantieri a Vibo Valentia | 20 aule inagibili presidenza trasformata in aula e lezioni nei cointainer

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 17 settembre 2024) L'anno scolastico è iniziato ain un contesto emergenziale, causato dai numerosi lavori strutturali in corso in diverse scuole del territorio. Molti, avviati negli anni passati e di recente, non hanno ancora una data di conclusione. Tra gli istituti più colpiti vi è il liceo Vito Capialbi, dove i lavori di adeguamento sismico, avviati a giugno, stanno interessando gran parte dell'edificio. L'articolotra i: 20innei