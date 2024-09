Rinnovabili Italia Solare | Testo Unico porta nuove complicazioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) “Il lavoro svolto per realizzare ilsulleè apprezzabile, ma il risultato è incoraggiante perché non troviamo semplificazioni ma, anzi,”. Lo ha dichiarato Paolo Rocco Viscontini, presidente di, durante le audizioni sull’AG 187 (Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti).