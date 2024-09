Rientro a scuola l’importanza di una corretta e sana alimentazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 – In molti Paesi del mondo sovrappeso e obesità sono aumentati in modo considerevole. In Italia, si valuta che negli ultimi 25 anni la percentuale di bambini e bambine sovrappeso e obesi sia triplicata, con notevoli effetti di natura fisica e psico-sociale. Fondamentale, dunque, è apprendere le basi di un’equilibrata già dalle scuole dell’infanzia.