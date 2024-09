Rai | Floridia M5s ‘ora Stati generali su riforma domani riunione capigruppo Vigilanza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set (Adnkronos) – “Finalmente i leader di centrodestra si dicono pronti al dibattito sulladel servizio pubblico nel solco del Media Freedom Act europeo. È il momento di passare ai fatti attraversodel servizio pubblico che gettino le basi per unacondivisa che possa procedere spedita in Parlamento”. Lo dice la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara, del M5s.“Giàho convocato unacon iin commissione di vigilanza di tutti i partiti in cui definire lo schema di lavoro e condividere metodo e merito per giungere a questo appuntamento il prima possibile -prosegue-. Abbiamo tutti il dovere di dare il Paese una legge in linea con i principi del Media Freedom Act europeo e capace di slegare definitivamente la Rai dal rapporto asfissiante con il governo di turno.