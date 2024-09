Rabiot ti è convenuto andare al Marsiglia per 35 milioni? Ne chiedeva 8 Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024), ti èalper 3,5? Se lo chiede il Corriere dello Sport che ne scrive con Eleonora Trotta. Scrive il: A conti fatti sembra proprio una scelta al ribasso quella compiuta da Adrien: che incassa meno di quanto voleva sotto il profilo economico e della competitività in campo, fissata restringendo la scelta per il futuro ai soli club impegnati in Champions. Tre mesi di inutile attesa lo hanno portato a più miti consigli. Lo stipendio del 29enne alè infatti nettamente inferiore rispetto alle richieste iniziali sugli 8di euro a stagione: guadagnerà intorno ai 3,5di euro il primo anno e una cifra più alta il secondo. Senza dimenticare che l’obiettivo originario di giocare la Champions si è scontrato con la stagione delfuori dalle Coppe.