Quanti aspiranti attori per la Fiction Rai Tanti al casting oggi nuova chiamata

(Di martedì 17 settembre 2024) Lastavolta è pernellaRai “L’altro ispettore“, l’attesissima serie tv ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò che vedrà tra gliprotagonisti Alessio Vassallo e Cesare Bocci. E hanno risposto inieri, presentandosi al Cred in via Sant’Andrea. In particolare per i provini la produzione sta cercando piccoli ruoli, donne e uomini con esperienza nel settore, con età scenica dai 30 ai 65 anni, residenti o domiciliati a Lucca e dintorni. Un po’ di attesa, tanta emozione e poi la speranza che tutto sia andato per il meglio, in modo da poter “agganciare“ questa bella opportunità di lavoro, di visibilità e di curriculum.le selezioni continuano sempre dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 nello spazio del Cred in via Sant’Andrea 33, in centro storico.