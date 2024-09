Putin firma un nuovo decreto e potenzia le forze armate I soldati salgono a un milione e mezzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Per il secondo anno consecutivo la Russia ha deciso un’espansione delle proprie, che saranno portate a undi effettivi. Ilè statoto dal presidente Vladimirmentre continua l’avanzata nell’est dell’Ucraina e la controffensiva nella regione di Kursk, dove dal 6 agosto è in atto una penetrazione delle truppe di Kiev. Proprio nella porzione del Kursk russo occupato dagli ucraini il ministro degli Esteri di Kiev, Andriy Sybiha, ha detto di avere invitato le Nazioni Unite e il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), per una visita il cui scopo sarebbe quello di dimostrare che "l’Ucraina rispetta il diritto umanitario internazionale" in quel territorio. Una mera "provocazione", ha risposto il portavoce del Cremlino.