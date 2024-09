Pulisic guarda all’Inter | Dobbiamo dare una svolta Occasione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Milan ha iniziato malissimo la sua esperienza in Champions League. Sconfitta con il Liverpool per 3-1, ma c’è l’Inter tra pochi giorni. Ne parla Christiansu Sky Sport. SCONTRO – La sconfitta con il Liverpool è pesante per il Milan di Paulo Fonseca, che esce clamorosamente ridimensionato dal match di San Siro. In Champions League è arrivata la prima batosta, domenica ci sarà il derby contro l’Inter. Christianaspetta la gara per un motivo: «Abbiamo avuto un inizio difficile in questa stagione, è vero.cambiare le cose, per cui è necessario vincere. Il derby? Importante sì, ovviamente è una grande partita per noi eessere pronti. Vogliamotutto per portare ad una. Il derby sarà una grande».