Protagonista è Anna Foglietta nei panni di una donna che ha l' occasione di vendicarsi del suo ex

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 17 settembre 2024) Un ex che ha perso la memoria si ripresenta alla porta: qualemigliore per?. Questa, in buona sostanza, la trama di Blackout Love, con, in onda questa sera alle 21.20 in prima tv su Rai 3. Con anche Alessandro Tedeschi eBonaiuto nel cast, il film è una commedia dalle sfumature drammatiche, lontana dagli stereotipi della rom com all’italiana, e colpisce per il coraggio e l’originalità.