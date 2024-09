Pronto a denunciare le ong Open Arms la minaccia di Salvini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Caso, non si placano le polemiche. Dopo la richiesta di 6 anni di reclusione per Matteo, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito nel 2019 lo sbarco dalladi 147 migranti a Lampedusa.per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito nel 2019 lo sbarco dalladi 147 migranti a Lampedusa, l'ex ministro dell'Interno passa al contrattacco. Prima ribadisce che rifarebbe tutto, poi si dichiarale ong coinvolte. “Sonol'onge altre ong per quello che hanno detto, che hanno fatto e che stanno facendo”. Così Matteo. “Mi colpiscono in positivo tanti attestati di fiducia e di stima che mi arrivano privatamente da magistrati e da pm” conclude