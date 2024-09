Problemi articolari e muscolari i vantaggi della magnetoterapia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 17 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Laè una terapia fisica strumentale, non farmacologica, utilizzata per contrastare l’artrosi, i dolorie l’osteoporosi, oltre che per facilitare e rendere più veloce il recupero in caso di contratture, distorsioni e fratture. L’origine di questo approccio risale addirittura all’antica Grecia e i fondamenti scientifici per la sua applicazione sono stati posti nella seconda metà dell’800. Lautilizza i campi elettromagnetici che svolgono un’azione antinfiammatoria e antalgica, utile per combattere disturbi ossei e. Agisce direttamente sulle cellule, aumentandone gli scambi e quindi dando nuova energia, è sicura, non ha effetti collaterali e può essere fatta a casa propria e addirittura in movimento, grazie allo sviluppotecnologia che ha reso i dispositivi addirittura indossabili.