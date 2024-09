Prende fuoco una tappezzeria ad Acireale due persone intossicate

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Poco dopo le 13 di oggi, un incendio si è sviluppato in un laboratorio disituato al piano terra di un condominio a cinque piani in via Fabio, nel centro storico di. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto l'intero locale ed i fumi ed i prodotti