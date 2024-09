Pino Corrias | Il nuovo decreto sicurezza più galera per tutti

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 17 settembre 2024) Il coniglio miracoloso della propaganda di governo ci offre un riparo da tutte le paure sociali: 13 nuovi reati,sollecitati dalla cronaca. Anziché agire sulle tensioni sociali, carcere anche per studenti e ambientalisti che protestano in sit -in pacifici