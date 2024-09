Piano City torna il festival del pianoforte anche nelle dimore storiche | il programma dei concerti

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Dall’alba al tramonto per tre giorni Palermo si trasforma in un grande palcoscenico. Dal 20 al 22 settembre, per la settima edizione,Palermo, ilgratuito dedicato alforte che quest'anno punterà fortemente sulla composizione inedita e sulla contaminazione di stili