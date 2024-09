Perù bus turistico esce di strada e si schianta sulla strada di Machu Picchu | 31 feriti tra cui dieci italiani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)sono rimasticon altre 21 persone indopo che l’autobus su cui viaggiavano è uscito fuorimentre scendeva dall’antica cittadella Inca di, diretto verso la città di Agua Calientes. Secondo la prima ricostruzione fornita dalle autorità, lunedì verso le 11.30 locali il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo (per cause da accertare) mentre scendeva il tornante dellaHiram Bingham, e tra le curve 6 e 7 l’autobus, della compagnia Consettur, sarebbe uscito diprecipitando per circa 15 metri. ???? #EsSaludInforma que los profesionales de salud del Centro Médico I-2, de la Red Cusco, brindaron atención oportuna a cinco personas que sufrieron policontusiones tras un accidente en un bus turístico que cayó por una pendiente de 15 metros en la ruta Hiram pic.twitter.