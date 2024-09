Perdono di Terranuova Come cambia il servizio rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 – ABracciolini in occasione della festività del, dal 20 al 24, Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi di igiene urbana all'interno del territorio comunale. In particolare,da disposizione, domenica 22 settembre gli utenti del capoluogo dovranno esporre il rifiuto organico tra le ore 23 e le ore 1, poiché il ritiro dei sacchetti sarà effettuato a partire dall'una di notte insieme aldi pulizia delle strade. Pertanto, lunedì 23 settembre la raccolta dell'organico non sarà effettuata a partire dalle ore 8 di mattinaavviene regolarmente. Lunedì 23 settembre gli utenti del capoluogo devono esporre il multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak) tra le ore 23 e le ore 1, poiché il ritiro dei sacchetti sarà effettuato a partire dall'una di notte insieme aldi pulizia delle strade.